Помогите пожалуйста решить два задания! срочно! 1,2

Гость: Гость:

1) cos ∠A = AD/AC ⇒AC= 4:1/4=16 cos ∠A = AC/AB ⇒AB = 16:1/4=64 2) DC - медиана, значит в прямоугольном треугольнике она равна половине гипотенузы, т.е. АД=ДВ=ДС ⇒ треугольник АДС - равнобедренный ⇒ ∠АСД= ∠ДАС=35° ⇒ ∠АДС = 180-(35+35)= 110°