Где нужно поставить запятые?Сделайте синтаксические разбор. Большая широколицая в просторной кофте в тёмном платке она переваливается через поры и грузно усаживается на конец лавки. Знакомый дачный дом вчера ещё полный голосов ...

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Где нужно поставить запятые?Сделайте синтаксические разбор. Большая широколицая в просторной кофте в тёмном платке она переваливается через поры и грузно усаживается на конец лавки. Знакомый дачный дом вчера ещё полный голосов и смеха затих опустел. Словно расплавленный металл лежал океан ослепительный величественный неподвижный.

Автор: Гость