Где нужно поставить запятые?Сделайте синтаксические разбор. Большая широколицая в просторной кофте в тёмном платке она переваливается через поры и грузно усаживается на конец лавки. Знакомый дачный дом вчера ещё полный голосов ...
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Где нужно поставить запятые?Сделайте синтаксические разбор. Большая широколицая в просторной кофте в тёмном платке она переваливается через поры и грузно усаживается на конец лавки. Знакомый дачный дом вчера ещё полный голосов и смеха затих опустел. Словно расплавленный металл лежал океан ослепительный величественный неподвижный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Большая, широколицая, в просторной кофте, в тёмном платке, она переваливается через поры и грузно усаживается на конец лавки. 2.Знакомый дачный дом, вчера ещё полный голосов и смеха, затих, опустел. 3.Словно расплавленный металл, лежал океан, ослепительный, величественный, неподвижный. 1-однородны определения с личным местоимением 2-обособленное определение, однородные сказуемые. 3-сравнительный оборот, однородные определения
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