Какой подвиг совершили 300 спартанцев

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Фермопильское сражение (греч. Μάχη των Θερμοπυλών) — сражение в сентябре 480 до н. э. в ходе греко-персидской войны 480—479 гг. до н. э. в узком ущелье Фермопилы, где героически погиб отряд из 300 спартанских гоплитов, преграждая путь персидскому войску царя Ксеркса I. Единственный достоверный первоисточник о подвиге 300 спартанцев и на котором основываются позднейшие упоминания — VII книга Геродота. Независимо от Геродота о сражении при Фермопилах поведал более поздний автор Ктесий из Книда по персидским источникам. Возможно труд Ктесия (дошедший в виде фрагментов) использовал Диодор в своём описании подвига 300 спартанцев Из 300 спартанцев в живых остался лишь Аристодем, который больным был оставлен Леонидом в селении Альпены. По возвращении в Спарту Аристодема ожидало бесчестие и позор. Никто не разговаривал с ним, ему дали прозвание Аристодем-Трус. По слухам в живых остался ещё один спартанец по имени Пантит, отправленный гонцом в Фессалию. По возвращении в Лакедемон (область, где находилась Спарта) его также ожидало бесчестие, и он повесился. Под Фермопилами пало, по словам Геродота, до 20 тысяч персов и 4 тысячи греков, включая спартанских илотов. Илоты - слуги Спартанцев, их могло быть до семи человек на