Как построить график функций у=2/х+1
Алгебра
Как построить график функций у=2/х+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно для у и х находить точки х -2 -1 1 2 у 0 -1 3 2 далее строить график по точкам
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