Как построить график функций у=2/х+1

Алгебра
Как построить график функций у=2/х+1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно для у и х находить точки х   -2  -1   1   2  у    0   -1  3   2  далее строить график по точкам 
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