М…рово…зрение художника, прим…рять платье, зам…рать от восторга, прим…рять друзей, ум…рать от горя, зам…рять участок, усм…рённый зверь, неприм…римые противоречия, зам…рло до рассвета, отм…рять ткань. Сколько групп однокоренных...
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М…рово…зрение художника, прим…рять платье, зам…рать от восторга, прим…рять друзей, ум…рать от горя, зам…рять участок, усм…рённый зверь, неприм…римые противоречия, зам…рло до рассвета, отм…рять ткань. Сколько групп однокоренных слов содержится в упражнении?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мировоззрение художника,примерять платье,замирать от восторга,примирять друзей,умирать от горя,замерять участок,усмирённый зверь,непримиримые противоречия,замерло до рассвета,отмерять ткань.В упражнении содержится две группы однокоренных слов.Это -чередование-мер-мир,чередование-мир-мер происходит в корнях со значением ,,прекратить двигаться,существовать,,Всегда пишется -и - в словах,однокоренных со словом мир,например-примирять,непримиримые.Необходимо отличать слова с чередованием-мер-мир от слов с корнями -мир-мер,проверяемые ударением.Всегда пишется -е- в словах,однокоренных с -мерить-,например-примерять,замерять.
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