В коробке лежат разноцветные шары красные синие желтые красные и синие шаров вместе 14 синих и желтых шаров 23 всего шаров в коробке 28 Сколько в коробке синих шаров

Математика

В коробке лежат разноцветные шары красные синие желтые красные и синие шаров вместе 14 синих и желтых шаров 23 всего шаров в коробке 28 Сколько в коробке синих шаров

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