В коробке лежат разноцветные шары красные синие желтые красные и синие шаров вместе 14 синих и желтых шаров 23 всего шаров в коробке 28 Сколько в коробке синих шаров

Математика
В коробке лежат разноцветные шары красные синие желтые красные и синие шаров вместе 14 синих и желтых шаров 23 всего шаров в коробке 28 Сколько в коробке синих шаров
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 красных шаров; 9 синих ; 14 желтых
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одном саду собрали 360 килограмм яблок а в другом 240 килограмм по 5 килограмм в каж??ый. Сколько ящиков потребовалось? даю десять баллов!
Ответить
Алгебра
Как построить график функций у=2/х+1
Ответить
Русский язык
М…рово…зрение художника, прим…рять платье, зам…рать от восторга, прим…рять друзей, ум…рать от горя, зам…рять участок, усм…рённый зверь, неприм…римы...
Ответить
Литература
Сочинен на тему Письмо Петра Ерина своему отцу
Ответить
История
Помогите пожалуйста решить тест по истории Форсированное строительство социали??ма в СССР.1. 1932 - 1933 г. в СССР в городах была введена: 1) пас...
Ответить