В одном саду собрали 360 килограмм яблок а в другом 240 килограмм по 5 килограмм в каж??ый. Сколько ящиков потребовалось? даю десять баллов!

Математика

В одном саду собрали 360 килограмм яблок а в другом 240 килограмм по 5 килограмм в каж??ый. Сколько ящиков потребовалось? даю десять баллов!

Автор: Гость