В одном саду собрали 360 килограмм яблок а в другом 240 килограмм по 5 килограмм в каж??ый. Сколько ящиков потребовалось? даю десять баллов!

Математика
В одном саду собрали 360 килограмм яблок а в другом 240 килограмм по 5 килограмм в каж??ый. Сколько ящиков потребовалось? даю десять баллов!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360+240=600 кг всего собрали 600:5=120 ящиков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Как построить график функций у=2/х+1
Ответить
Русский язык
М…рово…зрение художника, прим…рять платье, зам…рать от восторга, прим…рять друзей, ум…рать от горя, зам…рять участок, усм…рённый зверь, неприм…римы...
Ответить
Литература
Сочинен на тему Письмо Петра Ерина своему отцу
Ответить
История
Помогите пожалуйста решить тест по истории Форсированное строительство социали??ма в СССР.1. 1932 - 1933 г. в СССР в городах была введена: 1) пас...
Ответить
Математика
Высота окна 2м. а ширина равна 3/5 высоты, Чему равна площадь окна?
Ответить