В одном саду собрали 360 килограмм яблок а в другом 240 килограмм по 5 килограмм в каж??ый. Сколько ящиков потребовалось? даю десять баллов!
Математика
В одном саду собрали 360 килограмм яблок а в другом 240 килограмм по 5 килограмм в каж??ый. Сколько ящиков потребовалось? даю десять баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360+240=600 кг всего собрали 600:5=120 ящиков
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