Как уровновесить весы,если масса Арбуза на 2кг больше массы дыни?(рис1.)как записат?? отве в тетрадь?

Математика

Как уровновесить весы,если масса Арбуза на 2кг больше массы дыни?(рис1.)как записат?? отве в тетрадь?

Автор: Гость