Как уровновесить весы,если масса Арбуза на 2кг больше массы дыни?(рис1.)как записат?? отве в тетрадь?

Математика
Как уровновесить весы,если масса Арбуза на 2кг больше массы дыни?(рис1.)как записат?? отве в тетрадь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х + 2кг. = у х - дыня. у - арбуз.
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