Распознайте вещества: метаналь, муравьиная кислота, 1-пентин, бензиловый спирт, ци??логексен, пропилацетат, уксусная кислота. Напишите уравнения реакций.
Химия
Распознайте вещества: метаналь, муравьиная кислота, 1-пентин, бензиловый спирт, ци??логексен, пропилацетат, уксусная кислота. Напишите уравнения реакций.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перед Вами 7 склянок с 7 веществами, которые Вам надо опознать. Прежде всего Вы всегда должны сделать разделение веществ! Перелейте по немного от каждой склянки в другие колбы хотя по 3-4 раза и поставьте эти колбы под теми веществами, откуда Вы в них наливали в ряд. Дальше начинайте: 1) Прилейте везде бромную воду. Раствор обесцветится в 2-х случаях: где циклогексен и где пентин-1. Под этими веществами у вас должна стоять их копия. Возьмите эти копии. 2) Киньте в эти две копии небольшие кусочки серебра. Реакция пойдет там, где пентин-1 (будет замещаться атом водорода) 3) Мы опознали 2 вещества. Из оставшихся аккуратно по запаху узнайте уксусную кислоту, это проще всего, и отложите ее. 4) Переходим к следующему ряду оставшихся порций. Везде приливаем аммиачный раствор оксида серебра. Реакция пойдет там, где метаналь и муравьиная кислота. Под ними у Вас еще одна порция этих веществ, возьмите их. 5) Добавьте к двум взятым склянкам лакмус. Покраснение раствора произойдет там, где муравьиная кислота. 6) У вас осталось 2 склянки. Бензиловый спирт и Пропил ацетат. Способы различения: а) добавить воду. Пропилацетат гидролизуется водой, а бензиловый спирт плохо растворяется в воде. б) Добавьте к склянкам оксид меди II, нагрейте. Там, где выделится осадок в виде меди - там и будет бензиловый спирт.
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