1)Периметр ромба равен 100, а разность длин его диагоналей равна 10,надите длину мень??ей из диагоналей этого ромба. 2)Основания равноберденной трапеции равны 8 и 50,а тангенс острого угла трапеции равен sqrt(7)/3. Найдите дли...

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Первая. Значит сторона ромба равна 100 / 4 = 25. Обозначим диагонали д1 и д2. Между ними выполнятся два соотношения: по теореме Пифагора (д1 / 2)^2 + (д2/2)^2 = 25^2; и второе дано по устовию д1 - д2 = 10. Имеем два уравнения с двумя неизвестными, значит можно решить. Решаем, у меня вышел ответ 40 и 30.