Вишня Что это фрукт или ягода
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Вишня Что это фрукт или ягода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это фрукт, потому что растет на дереве
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