Как решить пример (419+289)*100-(575:25+477)*326;10=

Математика
Как решить пример (419+289)*100-(575:25+477)*326;10=
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 действие: 419+289=708 2 действие: 575:25=23 3 действие: 23+477=500 4 действие: 708*100=70800 5 действие: 500*326=163000 6 действие: 163000:10=16300 7 действие: 70800-16300=54500 ответ примера: 54500  
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