Решите уравнение: x^2-6=2 Пожалуйста помогите как его решить
Математика
Решите уравнение: x^2-6=2 Пожалуйста помогите как его решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²-6=2 x²=8 x₁=√8, x₂=-√8 ⇒ x₁=2√2, x₂=-2√2
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