Есть ли на луне тень? ???
Физика
Есть ли на луне тень? ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть на солнечной стороне (освещенной).======================
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