Периметр прямоугольника равен периметру квадрата ,площадь которого равна 100см в кв.Ширина прямоугольника на 2 см меньше стороны квадрата. Найди длину прямоугольника.

Математика
Периметр прямоугольника равен периметру квадрата ,площадь которого равна 100см в кв.Ширина прямоугольника на 2 см меньше стороны квадрата. Найди длину прямоугольника.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100+2=102(кв)-длина прямоугольника
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