Периметр прямоугольника равен периметру квадрата ,площадь которого равна 100см в кв.Ширина прямоугольника на 2 см меньше стороны квадрата. Найди длину прямоугольника.

Математика

Периметр прямоугольника равен периметру квадрата ,площадь которого равна 100см в кв.Ширина прямоугольника на 2 см меньше стороны квадрата. Найди длину прямоугольника.

Автор: Гость