На координатной плоскости даны точки А(2;5) В(-3;2) С(-4;4). найдите точки симетричные да??ным точкам относительно а) оси ординат (запишите ее координаты) б) оси абцисс (запишите ее координаты)
Математика
На координатной плоскости даны точки А(2;5) В(-3;2) С(-4;4). найдите точки симетричные да??ным точкам относительно а) оси ординат (запишите ее координаты) б) оси абцисс (запишите ее координаты)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) точки симетричные данным точкам относительно оси ординат: B'(3,2), C'(4,4) б) точки симетричные данным точкам относительно оси абцисс B"(-3,-2), C"(-4,-4)
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