На координатной плоскости даны точки А(2;5) В(-3;2) С(-4;4). найдите точки симетричные да??ным точкам относительно а) оси ординат (запишите ее координаты) б) оси абцисс (запишите ее координаты)

Математика

На координатной плоскости даны точки А(2;5) В(-3;2) С(-4;4). найдите точки симетричные да??ным точкам относительно а) оси ординат (запишите ее координаты) б) оси абцисс (запишите ее координаты)

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