Решите уравнение m/1.8+2.05=9
Математика
Решите уравнение m/1.8+2.05=9
Ответ(ы) на вопрос:
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M/1,8 = 9-2,05 m/1,8= 6,95 m= 6,95*1,8 m= 12,51
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