На первой полке в магазине было 37 книг ,на второй-25 книг.Когда несколько книг продал,их осталось 7.Сколько книг купили?

Математика

На первой полке в магазине было 37 книг ,на второй-25 книг.Когда несколько книг продал,их осталось 7.Сколько книг купили?

Автор: Гость