На первой полке в магазине было 37 книг ,на второй-25 книг.Когда несколько книг продал,их осталось 7.Сколько книг купили?
Математика
На первой полке в магазине было 37 книг ,на второй-25 книг.Когда несколько книг продал,их осталось 7.Сколько книг купили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37+25=62 62 - 7 = 55 ответ - 55 книг
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На первой полке в магазине было 37 книг ,на второй-25 книг.Когда несколько книг продал,их осталось 7.Сколько книг купили?
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