Срочно пожалуйста все на картинке 22
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Срочно пожалуйста все на картинке 22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My [ai] his [z] our [aue] только е перевёрнутая their [d] там знак с черточкой your [c:] опять же с наоборот.
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