Составь рассказ о А.С.Пушкине

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Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин (26 мая (6 июня) 1799, Москва — 29 января (10 февраля) 1837, Санкт-Петербург) — русский поэт, драматург и прозаик. Ещё при жизни Пушкина сложилась его репутация величайшего национального русского поэта[4][5]. Пушкин рассматривается как создатель современного русского литературного языка[K 1].