Выпишите словосочетания СУЩ+ПРИЛ и поставьте их в Р.п. В.п. Д.п. П.п Белизна потолк??в,белеет снег,белые снежинки. Помогите СРОЧНО! Умоляю Вас!!! Помогите пожалуйста!!!
Русский язык
Выпишите словосочетания СУЩ+ПРИЛ и поставьте их в Р.п. В.п. Д.п. П.п Белизна потолк??в,белеет снег,белые снежинки. Помогите СРОЧНО! Умоляю Вас!!! Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белые снежинки - белых снежинок (Р. п.), белые снежинки (В. п.), белым снежинкам (Д. п.), белых снежинках (П. п.).
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