Выпишите словосочетания СУЩ+ПРИЛ и поставьте их в Р.п. В.п. Д.п. П.п Белизна потолк??в,белеет снег,белые снежинки. Помогите СРОЧНО! Умоляю Вас!!! Помогите пожалуйста!!!

Русский язык

Выпишите словосочетания СУЩ+ПРИЛ и поставьте их в Р.п. В.п. Д.п. П.п Белизна потолк??в,белеет снег,белые снежинки. Помогите СРОЧНО! Умоляю Вас!!! Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость