Правила безопасного поведения дома и за пределами жилища по темам Один дома выхожу из квартиры в подъезд

Гость: Гость:

Не включать плиту без взрослых. не включать розетки мокрыми руками . не подносить электро приборы к воде. не шуметь . когда выходишь из дома по подъезду нужно не кричать. не бежать по ступенькам чтобы не сломать себе что-нибудь.