Правила безопасного поведения дома и за пределами жилища по темам Один дома выхожу из квартиры в подъезд
Окружающий мир
Правила безопасного поведения дома и за пределами жилища по темам Один дома выхожу из квартиры в подъезд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не включать плиту без взрослых. не включать розетки мокрыми руками . не подносить электро приборы к воде. не шуметь . когда выходишь из дома по подъезду нужно не кричать. не бежать по ступенькам чтобы не сломать себе что-нибудь.
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