Раскройте скобки.определите часть речи Уйти (в)конец переулка-(в)конец разобидет??ся;(в)накидку носить пальто-(в)накидку из шелка одеться; (в)растяжку отдать обувь-(в)растяжку говорить; (в)тайне готовить сюприз-(в)тайне кроетс...
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Раскройте скобки.определите часть речи Уйти (в)конец переулка-(в)конец разобидет??ся;(в)накидку носить пальто-(в)накидку из шелка одеться; (в)растяжку отдать обувь-(в)растяжку говорить; (в)тайне готовить сюприз-(в)тайне кроется ответ; (к)верху поднять-(к)верху двери прикрепить; (на)завтра будет праздник; (на)завтра отложить дела.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уйти в конец переулка - вконец разобидеться;внакидку носить пальто - в накидку из шелка одеться; в растяжку отдать обувь-врастяжку говорить; втайне готовить сюприз - в тайне кроется ответ; кверху поднять - к верху двери прикрепить; назавтра будет праздник; на завтра отложить дела.
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