Почему добыча природного газа получила развитие только лишь во второй половине 20 века
География
Почему добыча природного газа получила развитие только лишь во второй половине 20 века
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Газ стал альтернативным топливом, так как он дешевле. Во вторых он экологически чист.Так же транспортировка газа легче, чем другого сырья, например нефти.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажи сколько имён существительных в форме среднего рода единственного числа дательного падежа 2-го склонения использовано в предложении. Весёлые...
Математика
Запиши верные равенства дополнив каждую величину до 9 метров 6м 25см,49см,8м 23см,3м 20с??,2дм 7 см,80дм,9см,1дм.
Математика
Қазақ тiлi
Обществознание