Почему добыча природного газа получила развитие только лишь во второй половине 20 века

География
Почему добыча природного газа получила развитие только лишь во второй половине 20 века
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Газ стал альтернативным топливом, так как он дешевле. Во вторых он экологически чист.Так же транспортировка газа легче, чем другого сырья, например нефти.
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