•Подбери опроделяемые слова( существительные или местоимения-существительные) к данным причастным оборотам . Образец : Освещённая луной (чем?) ▬ |освещенная луной| поляна (какая?) Читающая повесть
Русский язык
•Подбери опроделяемые слова( существительные или местоимения-существительные) к данным причастным оборотам . Образец : Освещённая луной (чем?) ▬ |освещенная луной| поляна (какая?) Читающая повесть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Читающая повесть девочка.
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