•Подбери опроделяемые слова( существительные или местоимения-существительные) к данным причастным оборотам . Образец : Освещённая луной (чем?) ▬ |освещенная луной| поляна (какая?) Читающая повесть

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•Подбери опроделяемые слова( существительные или местоимения-существительные) к данным причастным оборотам . Образец : Освещённая луной (чем?) ▬ |освещенная луной| поляна (какая?) Читающая повесть

Автор: Гость