План к тексту Лягушка Путешественница

Литература
План к тексту Лягушка Путешественница
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Лягушка и её достоинство 2.Прилёт незваных гостей 3.У лягушки есть план 4.Полёт на юг 5.Отдых на болоте 6.Подение лягушки в болото Это в сокрощении прости
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