динамометр находящийся на полюсе земли показывает 9 Н. показания этого же динамом??тра на высоте равной 2 R: 2 н 0,4 Н 0,6 Н 1 Н 3Н

Гость: Гость:

По идее, сила тяжести убывает по квадрату расстояния между центрами масс. Тогда ответ должен получиться 9 : (2^2) = 9 : 4 = 2,25Н. Но такого варианта ответа типа нет? В задумчивость это вводит меня.