Помогите пожалуйста, задание 8

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Помогите пожалуйста, задание 8
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Гость:
1- drier 2-wetter 3-colder 4-nicer 5-warmer 6-sunnier
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