Помогите пожалуйста!!! Срочно!!! Помогите составить хотя бы 3 вопроса и ответы на н??х по произведению ,,орел умирает на лету,, Бикчентаев
Литература
Помогите пожалуйста!!! Срочно!!! Помогите составить хотя бы 3 вопроса и ответы на н??х по произведению ,,орел умирает на лету,, Бикчентаев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почему автор дал этому произведению именно такое название . Придположите что будет еслибы орёл был живым . Почему орёл умирает именно на лету
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