Урожайность малины у двух дачников одинаковая.Они собирани вместе 490 кг.Какова ур??жайность малины г/куст,если у одного из них высажено 400 кустов малины,а у другого 300 кустов малины.Пусть x--урожайность малины с куста. Уравн...

Математика

Урожайность малины у двух дачников одинаковая.Они собирани вместе 490 кг.Какова ур??жайность малины г/куст,если у одного из них высажено 400 кустов малины,а у другого 300 кустов малины.Пусть x--урожайность малины с куста. Уравнением

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