Урожайность малины у двух дачников одинаковая.Они собирани вместе 490 кг.Какова ур??жайность малины г/куст,если у одного из них высажено 400 кустов малины,а у другого 300 кустов малины.Пусть x--урожайность малины с куста. Уравн...
Математика
Урожайность малины у двух дачников одинаковая.Они собирани вместе 490 кг.Какова ур??жайность малины г/куст,если у одного из них высажено 400 кустов малины,а у другого 300 кустов малины.Пусть x--урожайность малины с куста. Уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400*×+ 300*×=490000 700*×=490000 ×=490000:700 ×=700 грамм урожайность малины с куста
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