Выполните деление и сделайте проверку : 5,7225:109; 11,3243:281; 3178,56:903 пожалуйста. )))))
Математика
Выполните деление и сделайте проверку : 5,7225:109; 11,3243:281; 3178,56:903 пожалуйста. )))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,7225:109=0,0525 проверка:0,0525*109=5,7225 11,3243:281=0,0403 проверка: 0,0403*281=11,3243 3178,56:903=3,52 проверка: 3,52*903=3178,56
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