Происходит изменения климата на планете как изменения отразятся на покрове тела ??ивотных

Биология
Происходит изменения климата на планете как изменения отразятся на покрове тела ??ивотных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если будет холодно ,то чтобы согреться на теле животных будет много шерсти и многое другое . Если будет жарко , то покров будет другим , будет легкая шерстка   .
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