Происходит изменения климата на планете как изменения отразятся на покрове тела ??ивотных
Биология
Происходит изменения климата на планете как изменения отразятся на покрове тела ??ивотных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если будет холодно ,то чтобы согреться на теле животных будет много шерсти и многое другое . Если будет жарко , то покров будет другим , будет легкая шерстка .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Урожайность малины у двух дачников одинаковая.Они собирани вместе 490 кг.Какова ур??жайность малины г/куст,если у одного из них высажено 400 кустов...
Математика
Помогите срочно плиз!!!! решите задачу по действиям: В мастерской сшили 120 спальных мешков за 6 дней, одинаковое количество мешков каждый день. За...
Математика
Окружающий мир