Распределить глаголы по сапряжениям( 1-еспр, и 2-е спр.) Радовать , смотреть, сеять, ж??рить, гнать, ужинать, плакать, погасить , терпеть, косить, услышать, уважать, краснеть, обидеть, сохнуть, объявить. Думаешь, веешь, удержиш...
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Распределить глаголы по сапряжениям( 1-еспр, и 2-е спр.) Радовать , смотреть, сеять, ж??рить, гнать, ужинать, плакать, погасить , терпеть, косить, услышать, уважать, краснеть, обидеть, сохнуть, объявить. Думаешь, веешь, удержишь, свяжешь, будешь, дышишь, увидишь, напишишь, жалеешь, зависишь, входишь, машешь, платишь, поможешь, подарить, не любишь.
Ответ(ы) на вопрос:
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1-е Радовать Сеять Ужинать Плакать Уважать Краснеть Сохнуть 2-е Смотреть Жарить Гнать Погасить Терпеть Косить Услышать Обидеть Объявить
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