Масса аиста 4 кг, а масса птицы альбатрос 8 кг. Сравните их массы?
Математика
Масса аиста 4 кг, а масса птицы альбатрос 8 кг. Сравните их массы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса альбатроса в 2 раза больше,чем масса аиста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Мне нужен диалог на тему healthy food 20 фраз.Oт одного 10 и от другого 10 прошу не берите и?? интернета
Русский язык
Распределить глаголы по сапряжениям( 1-еспр, и 2-е спр.) Радовать , смотреть, сеять, ж??рить, гнать, ужинать, плакать, погасить , терпеть, косить, ...
Қазақ тiлi
Русский язык
Словосочетание со словами: подискать, сверхинтересный, предидущий, предиюльский, межинститутский, отиграть, разискание
Русский язык