Вертолет за 2ч пролетел 430 километров Сколько километров пролетит за 5ч самолет ес??и его скорость в 3 раза больше скорости вертолета

Математика

Вертолет за 2ч пролетел 430 километров Сколько километров пролетит за 5ч самолет ес??и его скорость в 3 раза больше скорости вертолета

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