Вертолет за 2ч пролетел 430 километров Сколько километров пролетит за 5ч самолет ес??и его скорость в 3 раза больше скорости вертолета

Математика
Вертолет за 2ч пролетел 430 километров Сколько километров пролетит за 5ч самолет ес??и его скорость в 3 раза больше скорости вертолета
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)430:2=215 2)215*3=645 3)645*3=3225(км)-пролетит самолет
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