Помогите решить задачу. Человек кочует по тундре. Аоклажу везут два оленя массой 150 кг кждый. Поклажа состоит из нарт, человека и груза. Масса нарт в 5 раз меньше массы оленя. Масса человека в 2 раза боьше массы нарт. На сколь...

Математика

Помогите решить задачу. Человек кочует по тундре. Аоклажу везут два оленя массой 150 кг кждый. Поклажа состоит из нарт, человека и груза. Масса нарт в 5 раз меньше массы оленя. Масса человека в 2 раза боьше массы нарт. На сколько кг масса оленей тяжелее массы всей поклажы?

Автор: Гость