Помогите решить задачу. Человек кочует по тундре. Аоклажу везут два оленя массой 150 кг кждый. Поклажа состоит из нарт, человека и груза. Масса нарт в 5 раз меньше массы оленя. Масса человека в 2 раза боьше массы нарт. На сколь...
Математика
Помогите решить задачу. Человек кочует по тундре. Аоклажу везут два оленя массой 150 кг кждый. Поклажа состоит из нарт, человека и груза. Масса нарт в 5 раз меньше массы оленя. Масса человека в 2 раза боьше массы нарт. На сколько кг масса оленей тяжелее массы всей поклажы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)150:5=30(кг) 2)30×2=60(кг) 3)(150×2)-(60+30)×2=120(кг) Ответ:На 120 кг масса оленей больше.
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