НАПИСАТЬ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Литература
НАПИСАТЬ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила была Алиса, она очень любила путешествовать и пробовать что либо новое. Однажды она пошла в кладовку и заглянула в шкаф, ее кто-то схватил и потащил. Когда она открыла глаза вокруг все было в цветах. Где я?- спросила Алиса. -Ничего не бойся, ты в безопасности. - Точно, я сплю! -Возможно,- ответил голос. Вдруг раздались шаги и в кладовку вошла Алисина мама. -Ты чего здесь лежишь? -У меня голова болит. -Дай я посмотрю! Да у тебя шишка! Причем большая! Оказывается со шкафа упал стул и дал Алисе по голове. фантастическую историю про Алису в стране чудес
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