Определите местное время в городах Санкт-Петербург,Владивосток,Тула,Новосибирск,Калининград,если в Москве 12 часов 00минут. Пожалуйста с расчётами. Помогите дам 70 баллов.Но только с расчётами.
География
Определите местное время в городах Санкт-Петербург,Владивосток,Тула,Новосибирск,Калининград,если в Москве 12 часов 00минут. Пожалуйста с расчётами. Помогите дам 70 баллов.Но только с расчётами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Санкт-Петербурге: 12:00 Во Владивостоке: 19:00 В Туле: 12:00 В Новосибирске: 15:00 В Калининграде: 11:00
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