Определите местное время в городах Санкт-Петербург,Владивосток,Тула,Новосибирск,Калининград,если в Москве 12 часов 00минут. Пожалуйста с расчётами. Помогите дам 70 баллов.Но только с расчётами.

География

Определите местное время в городах Санкт-Петербург,Владивосток,Тула,Новосибирск,Калининград,если в Москве 12 часов 00минут. Пожалуйста с расчётами. Помогите дам 70 баллов.Но только с расчётами.

Автор: Гость