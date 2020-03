Когда в английском языке пишется was а когда were?

Гость: Гость:

Глагол was (were) - это прошедшее время глагола to be - быть, есть, находиться. Этот глагол и в настоящем времени имеет не одну форму, в зависимости от того, с каким местоимением употребляется (am, are, is), и в прошедшем времени имеет две формы, в зависимости от числа местоимения (или существительного), а именно:was употребляется с местоимениями и существительными единственного числа;were употребляется с местоимениями и существительными множественного числа.Примеры:I was made for loving you - я был создан, чтобы любить тебя (строчка из песни группы Kiss)You were always on my mind - ты всегда была в моих мыслях (строчка из песни Элвиса Пресли) Слова was и were -это неправильный глагол be во времени Past simple.Разница между ними в том,что они употребляются с разными местоимениями.Так,глагол was употребляем с местоимениями единственного числа я(I),he(он),(она)she,(оно)it.Глагол were употребляем с местоимениями множественного числа,к которым в английском языке относятся ты,вы(you),мы(we),они(they).