Найдите среднее арифметическое следующих чисел а) 12.37 15.7 б) 4.8 27.8 11.6 21.6 в) 2.56 3.7 4.2 г) 0.25 0.31 0.22 0 скарее очень срочно

Математика

Найдите среднее арифметическое следующих чисел а) 12.37 15.7 б) 4.8 27.8 11.6 21.6 в) 2.56 3.7 4.2 г) 0.25 0.31 0.22 0 скарее очень срочно

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