Найдите среднее арифметическое следующих чисел а) 12.37 15.7 б) 4.8 27.8 11.6 21.6 в) 2.56 3.7 4.2 г) 0.25 0.31 0.22 0 скарее очень срочно
Математика
Найдите среднее арифметическое следующих чисел а) 12.37 15.7 б) 4.8 27.8 11.6 21.6 в) 2.56 3.7 4.2 г) 0.25 0.31 0.22 0 скарее очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)(12,37+15,7)/2=20,22 б)(4,8+27,8+11,6+21,6)/4=16,45 в)(2,56+3,7+4,2)/3=3,47(ты походу с цифрами закосячил,там период получился) г)(0,25+0,31+0,21+0)/4=0,1925
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