ОЧЕНЬ СРОЧНО ИМЕННО: Я НЕ ХОТЕЛ(А) ЧТОБЫ СО МНОЙ ТАК ПОСТУПИЛИ ТАК ЖЕ, ПОТОМУ ЧТО... СРОЧНО!!! ДАЮ 50 БАЛЛОВ!!!

Окружающий мир
ОЧЕНЬ СРОЧНО ИМЕННО: Я НЕ ХОТЕЛ(А) ЧТОБЫ СО МНОЙ ТАК ПОСТУПИЛИ ТАК ЖЕ, ПОТОМУ ЧТО... СРОЧНО!!! ДАЮ 50 БАЛЛОВ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что я хочу верить в то, во что желаю. Я не хочу, чтобы другие люди диктовали своё мнение мне
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