Помоги пожалуйста! 1) морфологический разбор слова увлекательный. 2) падежи слов : любишь,читать,люблю,забравшись,кресло,погрузиться,в увлекательный, меня,мир,книг,Руслан,скачет,Людмилы,он,готов,погибнуть,спасти,ее,ему, не ст...
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Помоги пожалуйста! 1) морфологический разбор слова увлекательный. 2) падежи слов : любишь,читать,люблю,забравшись,кресло,погрузиться,в увлекательный, меня,мир,книг,Руслан,скачет,Людмилы,он,готов,погибнуть,спасти,ее,ему, не страшны,опасности,них,Руслан,победит,коварного,карлика,Черномора,освободит,спящую,Людмилу,него,злые,чары,он,сможет,пережив,коварство,соперника,и защитив,родную,землю,от врагов,книги,нравятся ,тебе?. СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увлекательный какой прилагательное начальная форма увлекательный в именительном падеже в единственном числе в мужском роде в предложении определение
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