"Синяя Птица" (в сокращение) Страна Воспоминаний Почему синий дрозд почернел, когд?? дети ушли из Страны Воспоминаний?

Гость: Гость:

Вау, ты тоже это читаешь? а дрозд почернел потому что дрозд, птица счастья дедушки и бабушки, а не Митиля и Тильтиля поэтому он почернел, ведь если бы дрозд был именно той птицей за которой пришли Тильтиль и Митиль то он бы остался синим... (мы на уроке вместе обсуждали, пока учитель вышел из-за звонка)