"Синяя Птица" (в сокращение) Страна Воспоминаний Почему синий дрозд почернел, когд?? дети ушли из Страны Воспоминаний?
Литература
"Синяя Птица" (в сокращение) Страна Воспоминаний Почему синий дрозд почернел, когд?? дети ушли из Страны Воспоминаний?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вау, ты тоже это читаешь? а дрозд почернел потому что дрозд, птица счастья дедушки и бабушки, а не Митиля и Тильтиля поэтому он почернел, ведь если бы дрозд был именно той птицей за которой пришли Тильтиль и Митиль то он бы остался синим... (мы на уроке вместе обсуждали, пока учитель вышел из-за звонка)
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