В чем состоит сходство характеров и жизненных принципов Г-жы Простаковы , Простак??ва и Скотинина ? (хелп ми плиз!)

Литература
В чем состоит сходство характеров и жизненных принципов Г-жы Простаковы , Простак??ва и Скотинина ? (хелп ми плиз!)
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Гость:
В том что они все любили Недоросля
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