В чем связаны особенности селекции животных
Биология
В чем связаны особенности селекции животных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну селекция это выведение новых видов неважно животных или растений.как бы можно взять 2 животных они там тыры-пыры уже появляется новая особь
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