Какие явления вы знете физические химические и продолжите
Химия
Какие явления вы знете физические химические и продолжите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Физ.явления: таяние льда, испарение воды, намагничивание железа. Хим.явления: горение спички, брожение вина, скисание молока. При физ.явлениях состав вещества не меняется, а при хим.явлениях происходит превращение одних веществ в другие.
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