Какие явления вы знете физические химические и продолжите

Гость: Гость:

Физ.явления: таяние льда, испарение воды, намагничивание железа. Хим.явления: горение спички, брожение вина, скисание молока. При физ.явлениях состав вещества не меняется, а при хим.явлениях происходит превращение одних веществ в другие.