Дайте пожалуйста информацию о вечной мерзлоте или ссылку на сайт дайте

Окружающий мир
Дайте пожалуйста информацию о вечной мерзлоте или ссылку на сайт дайте
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Гость:
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