Соченинить о любом дереве 3-5 предложений.

Гость: Гость:

1)У нас в саду растет красивая яблоня. 2)Когда мы ходили в лес мы увидели много деревьев тополь, дуб, клён это было так красиво. 3)Летом я с друзьями посадили берёзу и тщательно о ней заботились. 4)А когда берёза выросла она была такой красивой что глаз не отвести. 5)Я с бабушкой собрала рябину и сделала лекарственный сироп.