Соченинить о любом дереве 3-5 предложений.

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Соченинить о любом дереве 3-5 предложений.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)У нас в саду растет красивая яблоня. 2)Когда мы ходили в лес мы увидели много деревьев тополь, дуб, клён это было так красиво. 3)Летом я с друзьями посадили берёзу и тщательно о ней заботились. 4)А когда берёза выросла она была такой красивой что глаз не отвести. 5)Я с бабушкой собрала рябину и сделала лекарственный сироп.
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