Сочинение: Чем может быть интересно "Слово о полку Игореве" сейчас.
Литература
Сочинение: Чем может быть интересно "Слово о полку Игореве" сейчас.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем,что там много всего поучительного,сам рассказ о том,что нужно слушать то,что советует тебе,а не делать все наперекор.Само слово очень интересно читать,т.к. там интересный сюжет,читается он очень легко.
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