Составить 5 предложений с неправильными глаголами в прошедшем времени на английс??ом языке. (Желательно с переводом)

We did our homework.Мы сделали нашу домашнюю работу. She lost her keys.Она потеряла её ключи. I went to school yesterday.Я ходил вчера в школу. He played hockey last week.Он играл в хоккей на прошлой недели. They spent their holidays in Spain.Они провели их каникулы в Испании.