Составить 5 предложений с неправильными глаголами в прошедшем времени на английс??ом языке. (Желательно с переводом)
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Составить 5 предложений с неправильными глаголами в прошедшем времени на английс??ом языке. (Желательно с переводом)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
We did our homework.Мы сделали нашу домашнюю работу. She lost her keys.Она потеряла её ключи. I went to school yesterday.Я ходил вчера в школу. He played hockey last week.Он играл в хоккей на прошлой недели. They spent their holidays in Spain.Они провели их каникулы в Испании.
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